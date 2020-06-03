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Фьюри и Уайлдер договорились о третий бой

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Боб Арум прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер

#Фьюри, #Уайлдер, #бокс

Источник – espreso.tv.

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер договорились провести третий бой в ноябре-декабре 2020 года.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Мы постоянно контактируем с командой Уайлдера. И мы вместе нацелены на ноябрь-декабрь 2020 года. Где состоится бой? Если к тому времени позволят проводить поединки со зрителями, то в США. Хотим собрать целый стадион.

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Мы рассматриваем те страны, которые лучше справились с коронавирусом и хотят быстрее других позволить проводить мероприятия с целыми стадионами болельщиков. Я решительно настроен на конец года. Я сказал Тайсону, что бой состоится в ноябре или декабре. Он сказал, что ему это подходит. Уайлдер тоже дал предварительное согласие. Я сделаю этот бой”, – заверил Арум.

Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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