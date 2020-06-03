Фьюри: Откажусь сражаться без зрителей

Чемпиона WBC не интересует бой в пустом зале
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – BoxingScene.
Чемпион мира в супертяжелом весе не может боксировать без живой публики.
Об этом заявил Тайсон Фьюри.
“Не думаю, что смог быть мотивированным на бой без зрителей. Это то же самое, что драться в спортзале.
Чемпион мира в супертяжелом весе не может боксировать без живой публики. Я не думаю, что это сработает. Здесь речь не о деньгах. Вы знаете, что они у меня есть, как и у других боксеров.
Если я получу предложение драться за закрытыми дверями, я не буду этого делать. Вот и все”, – сказал Фьюри.
Ожидается, что третий бой между Уайлдером и Фьюри состояться не ранее чем в октябре 2020 года.
Источник: champion.com.ua