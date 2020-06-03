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Фьюри: Откажусь сражаться без зрителей

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Чемпиона WBC не интересует бой в пустом зале

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира в супертяжелом весе не может боксировать без живой публики.

Об этом заявил Тайсон Фьюри.

“Не думаю, что смог быть мотивированным на бой без зрителей. Это то же самое, что драться в спортзале.

Чемпион мира в супертяжелом весе не может боксировать без живой публики. Я не думаю, что это сработает. Здесь речь не о деньгах. Вы знаете, что они у меня есть, как и у других боксеров.

Если я получу предложение драться за закрытыми дверями, я не буду этого делать. Вот и все”, – сказал Фьюри.

Ожидается, что третий бой между Уайлдером и Фьюри состояться не ранее чем в октябре 2020 года.

Источник: champion.com.ua
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