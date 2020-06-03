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Лучший боксер мира неожиданно сменил соперника

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Альварес хочет встретиться с японцем

#Альварес

Источник – Эспрессо.

Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес решил в следующем поединке встретиться с японцем Ріотою Муратою.

Об этом сообщает Sky Sports.

Мексиканец больше не рассматривает британского чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (76,2 кг) Билли Джо Сондерса как основного претендента на следующий бой. Вероятно, в сентябре Альварес встретится в Японии с обладателем регулярного титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) Ріотою Муратою.

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Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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