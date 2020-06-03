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Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

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Родственники Флойда приняли предложение

#Мейвезер, #США

Источник – Чемпион.

Флойд Мейвезер связался с семьей Джорджа Флойда и предложил оплатить похороны мужа, который на прошлой неделе погиб в результате жестоких действий полицейских в Кливленде.

Об этом сообщает TMZ.

Родственники Флойда приняли предложение ексбоксера.

Заокеанские СМИ отмечают связь Мейвезера с человеком, смерть которого спровоцировала в США массовые протесты и беспорядки. Генеральный директор компании Мейвезера TMT Music с детства был знаком с Флойдом.

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Ранее, Беленюк заявлял, что по уровню расизма Украина лучше США.

Источник: champion.com.ua
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