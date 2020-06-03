Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Родственники Флойда приняли предложение
#Мейвезер, #США
Источник – Чемпион.
Флойд Мейвезер связался с семьей Джорджа Флойда и предложил оплатить похороны мужа, который на прошлой неделе погиб в результате жестоких действий полицейских в Кливленде.
Об этом сообщает TMZ.
Родственники Флойда приняли предложение ексбоксера.
Заокеанские СМИ отмечают связь Мейвезера с человеком, смерть которого спровоцировала в США массовые протесты и беспорядки. Генеральный директор компании Мейвезера TMT Music с детства был знаком с Флойдом.
Ранее, Беленюк заявлял, что по уровню расизма Украина лучше США.
Источник: champion.com.ua