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Украинский медіасервіс стал официальным транслятором боев Top Rank

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MEGOGO эксклюзивно в Украине будет показывать бои

#MEGOGO, #Top Rank

Источник – Пресс-служба Мегого.

Медіасервіс MEGOGO приобрел эксклюзивные права на показ в Украине событий американской боксерской промоутерской компании Top Rank.

Об этом сообщает пресс-служба медиасервису.

Отныне и в течение года все топовые профессиональные боксерские бои будут доступны зрителям MEGOGO.

Все события медіасервіс собирать в разделе “Спорт” и на отдельном интерактивном канале MEGOGO Ринг, запуск которого планируется впоследствии. Зрители смогут увидеть, как прямые трансляции, так и события, которые уже произошли.

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Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank

В этом году Top Rank запланировал 26 происшествий, среди которых бои с украинскими боксерами Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Виктором Постолом, а также с мировыми боксерами Тайсоном Фьюри (Англия), Теренсом Кроуфордом (США), Наоя Иноуэ (Япония) и другими.

Уже 9 июня, во вторник, состоится первый бой после длительного перерыва. В нем встретятся чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон и пуэрториканец Феликс Карабалло.

“Зимой этого года зрители MEGOGO смогли эксклюзивно в Украине пересмотреть реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой стал одним из самых рейтинговых спортивных событий на MEGOGO. Именно поэтому мы решили предложить нашим пользователям еще больше профессиональных боксерских событий. Благодаря сотрудничеству с Top Rank украинские зрители смогут удобно и легально просматривать вместе со всем миром топовые боксерские поединки”, – комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Анонсы следующих событий постепенно будут появляться в разделе Спорт на MEGOGO. Напомним, спортивный контент доступен подписчикам пакетов ТВ и Кино: Оптимальная и ТВ и Кино: Максимальная.

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Ранее, лучший боксер мира неожиданно изменил соперника.

Источник: champion.com.ua
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