Джошуа: Если Пулев хочет увидеть битву двух чемпионов, то пусть отойдет в сторону

Британец поставил себя на место болгарина

#Джошуа, #Пулев

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира IBO, IBF, WBA, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не отказался бы от боя с собой на месте Кубрата Пулева.

Об этом заявления сам британец.

“Честно говоря, если я был бы на месте Пулева, я бы тоже не отступил. Пулев может делать то, что он хочет. Он в состоянии биться со мной. Так что если он хочет драться со мной, то пусть придерживается этого. Но если он хочет увидеть битву двух чемпионов мира в Великобритании, то пусть отойдет в сторону. Но я думаю, что у Фьюри есть много вещей, которые он должен выяснить с Деонтеем Уайлдером”, – сказал Джошуа.

Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.