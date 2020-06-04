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Бокс

Джошуа: Если Пулев хочет увидеть битву двух чемпионов, то пусть отойдет в сторону

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Британец поставил себя на место болгарина

#Джошуа, #Пулев

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира IBO, IBF, WBA, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не отказался бы от боя с собой на месте Кубрата Пулева.

Об этом заявления сам британец.

“Честно говоря, если я был бы на месте Пулева, я бы тоже не отступил. Пулев может делать то, что он хочет. Он в состоянии биться со мной.

Так что если он хочет драться со мной, то пусть придерживается этого. Но если он хочет увидеть битву двух чемпионов мира в Великобритании, то пусть отойдет в сторону.

Но я думаю, что у Фьюри есть много вещей, которые он должен выяснить с Деонтеем Уайлдером”, – сказал Джошуа.

Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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