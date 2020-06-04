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Ломаченко и Лопес приняли важное решение относительно боя

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Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Лопес, #Ломаченко, #Арум

Источник – espreso.tv.

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофімо Лопес отказались от идеи проведения промежуточных поединков перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Мы надеемся провести поединок Ломаченко – Лопес в сентябре на глазах 2500 зрителей. Когда я общался с Ломаченко и Лопесом, предлагая им провести промежуточные бои, они ответили отказом, поскольку встретятся уже в сентябре. Оба сказали, что драться друг с другом и не нуждаются в промежуточных боев для восстановления формы”, – сказал Арум.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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