Просыпайся уже, мала. Как тренирует свою жену украинский тренер по боксу

ГлавнаяБоксПросыпайся уже, мала. Как тренирует свою жену украинский тренер по боксуБоксПросыпайся уже, мала. Как тренирует свою жену украинский тренер по боксуAdminНет комментариевДобавлено Июн. 04, 2020 в 14:270Share3 Источник – Чемпион. Украинский тренер по боксу Николай Кравцов на своей странице в Facebook опубликовал видео, где тренирует свою жену. Стоит отметить, что девушка показывает достаточно хорошие умения. Источник: champion.com.ua загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:17 − семнадцать = Вам может понравиться Бокс В команде Альвареса опровергли переговоры с Дерев’янченком04.06.2020Читать большеБокс Ломаченко и Лопес приняли важное решение относительно боя04.06.202014Читать большеБокс Тревожный сигнал для Усика: Промоутер украинца отменил три вечера бокса04.06.20209Читать большеБокс Джошуа: Если Пулев хочет увидеть битву двух чемпионов, то пусть отойдет в сторону04.06.20204Читать большеБокс Уоррен: Фьюри Больше хочет боя с Джошуа04.06.2020Читать большеБокс Украинский медіасервіс стал официальным транслятором боев Top Rank03.06.20202Читать большеБокс Фьюри: Откажусь сражаться без зрителей03.06.20203Читать большеБокс Лучший боксер мира неожиданно сменил соперника03.06.202016Читать большеБокс Фьюри и Уайлдер договорились о третий бой03.06.20203Читать большеБокс Редкач: В США на улице перестрелки, ограбления, машины горят03.06.202036Читать большеРекомендуем посмотретьХоккейКазахстан на Континентальном кубке представит ХК «Иртыш»21.05.2020ФутболКополовец жестко проехался по семейству Шуфричей04.05.2020БоксКличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом29.05.2020ФутболИсмаили: Матч против “Динамо” получился странным02.06.2020ФутболПрофутбол переехал на другой канал30.05.202030.05.2020ФутболУкраинец забил издевательский гол в чемпионате Дании (ВИДЕО)02.06.2020ФутболЦель “Шахтера” не достанется никому29.05.2020Футбол“Ворскла” – “Шахтер”. ОНЛАЙН01.03.2020ФутболГол Зубкова принес “Ференцварошу” победу над клубом Петряка (ВИДЕО)16.02.2020БоксМакгрегор – Серроне: онлайн-трансляция боя18.01.202018.01.2020