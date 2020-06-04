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Бокс

Просыпайся уже, мала. Как тренирует свою жену украинский тренер по боксу

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Источник – Чемпион.

Украинский тренер по боксу Николай Кравцов на своей странице в Facebook опубликовал видео, где тренирует свою жену.

Стоит отметить, что девушка показывает достаточно хорошие умения.

Источник: champion.com.ua
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