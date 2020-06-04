В команде Альвареса опровергли переговоры с Дерев’янченком

Эрик Гомес прокомментировал слухи о следующий бой Канело

#Альварес, #Деревянченко

Источник – isport.ua.

Чемпіона мира по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес (53-1-2, 26 КО) не ведет переговоры об организации боя с украинцем Сергеем Деревянченком (13-2, 10 КО).

Об этом рассказал президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

“В этих слухах нет никакой правды, очень рано о чем-то говорить. На данный момент у нас даже нет даты следующего боя Канело.

Актуально: Деревянченко начал переговоры с Альвересом по организации боя

До тех пор, пока бокс полностью не вернется, все зависло в воздухе. Это слухи не соответствуют действительности “, – заявил Гомес.

Ранее сообщалось, что Альварес неожиданно изменил соперника.