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Уайт: Уайлдер и Фьюри устроили эстафету

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Диллиан прошелся по бывшему и нынешнему чемпионах WBC

#Вайт, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Бывший и нынешний чемпионы WBC Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер устроили эстафету.

Об этом заявил боксер Диллиан Уайт.

“Боб Арум хочет отменить обязательную защиту? Так он же несет бред! Если бы этот промоутер представлял мои интересы, то кричал бы, что это самый большой фарс в истории бокса. Я уже почти 1000 дней является первым номером рейтинга, но так и не получил титульный бой.

Фьюри избил 31-го номера WBC Отто Валлин на глазах у 3500 зрителей, потом получил в подарок мое место обязательного претендента. После этого Тайсон отобрал титул у распиаренного Уайлдера. Деонтей, кстати, тоже избегал встречи со мной. Похоже, эти двое устроили эстафету”, – сказал Уайт.

Напомним, что в следующем поединке Вайт должен был встретиться с россиянином Александром Поветкиным, однако из-за пандемии коронавирус бой перенесли на неопределенное время.

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Ранее, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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