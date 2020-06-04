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Уоррен: Фьюри Больше хочет боя с Джошуа

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Промоутер чемпиона WBC – о главном желании своего подопечного

#Уоррен, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Главным желанием чемпиона WBC Тайсона Фьюри является бой с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Об этом заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

“Мы ждем различных предложений. Пока их не было, но переговоры продолжаются. Фьюри? Я знаю, что могу говорить от его имени. Тайсон хочет драться с Джошуа. Больше всего он хочет этого боя.

Я не думаю, что в Matchroom желают устраивать этот поединок. При любых раскладах Фьюри победит Джошуа. У нас с Тайсоном был разговор об этом 18 месяцев назад, когда он только вернулся. Это не проблема. Он желает поединка с Джошуа.

Это первый случай в истории, когда двое британцев могут сразиться на ринге за четыре чемпионские титулы в супертяжелом весе. Первый номер хевівейту, непобежденный Тайсон Фьюри – самый популярный спортсмен в Великобритании по состоянию на это время “, – отметил Уоррен.

Ранее, Фьюри и Уайлдер договорились о третий бой.

Источник: champion.com.ua
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