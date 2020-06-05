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Бокс

Чисора: Я не возьму месяц отпуска до тех пор, пока не выйду на пенсию

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Британский боксер жаждет побед

#Чисора

Источник – inews.co.uk.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) собирается усердно работать до конца карьеры и не повторять прошлые ошибки.

Об этом заявил сам боксер.

“Я был молодой, глупый и наивный. Не вел себя как взрослый. Я принял несколько очень глупых решений и делал такие же ошибки. Теперь я поступаю правильно.

Я не беру выходные, потому что если вылетит день или неделю, то у меня будут проблемы. Я не возьму месяц отпуска до тех пор, пока не выйду на пенсию”, – сказал Чисора.

Ранее Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа.

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Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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