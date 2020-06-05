Менеджер Деревянченко прокомментировал слухи о бое с Альваресом

У Golden Boy есть номер менеджера украинца

#Альварес, #Деревянченко

Источник – vringe.com.

Украинскому боксеру Сергею дерев’янченку не поступало официальное предложение относительно боя с Саулем Альваресом 14 сентября.

Об этом заявил менеджер украинца Кот Коннолли.

“Никаких официальных предложений по поводу боя в сентябре с Альваресом не было, но у Golden Boy есть мой номер. Так что если у них будет конкретное предложение, пусть сбрасывают – мы сядем втроем с Эл Хеймон и Сергеем и все обсудим”, – сказал Коннолли.

Деревянченко прошлом году претендовал на бой с Альваресом по линии IBF, однако переговоры между промоутерами сорвались.

Ранее, Майк Коппінджер сообщил, что Сергей Деревянченко 14 сентября может провести бой с Саулем Альваресом.