Менеджер Деревянченко прокомментировал слухи о бое с Альваресом

У Golden Boy есть номер менеджера украинца
#Альварес, #Деревянченко
Источник – vringe.com.
Украинскому боксеру Сергею дерев’янченку не поступало официальное предложение относительно боя с Саулем Альваресом 14 сентября.
Об этом заявил менеджер украинца Кот Коннолли.
“Никаких официальных предложений по поводу боя в сентябре с Альваресом не было, но у Golden Boy есть мой номер. Так что если у них будет конкретное предложение, пусть сбрасывают – мы сядем втроем с Эл Хеймон и Сергеем и все обсудим”, – сказал Коннолли.
Деревянченко прошлом году претендовал на бой с Альваресом по линии IBF, однако переговоры между промоутерами сорвались.
Ранее, Майк Коппінджер сообщил, что Сергей Деревянченко 14 сентября может провести бой с Саулем Альваресом.
Источник: champion.com.ua