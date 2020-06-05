Стали членом Всемирной школы бокса WBC

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Всемирный боксерский совет и 166 стран-партнеров сертифицировали Зал, как члена Всемирной торговой организации школы бокса WBC.

Об этом сообщает luckypunchnet.

Просмотреть это сообщение в Instagram Зал славы украинского бокса получил награду от WBC 🔝 Всемирный боксерский совет ы 166 стран партнеров сертифицировали Зал, как члена Всемирной школы бокса Совета 💪 #бокс2020 #всемирныйбоксерскийсовет #залславы #лакипанчнет #boxing2020 #wbc #ukrainianboxinghalloffame #luckypunchnet Сообщение, распространенный LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 4 Июн 2020 г. в 8:36 PDT

Актуально: самый Быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду.

Напомним, что на данный момент титулом WBC владеет только один украинец – Василий Ломаченко (легкий вес). Ранее чемпионами по версии Всемирного боксерского совета были такие боксеры, как Александр Усик, Александр Гвоздик, Виктор Постол и Виталий Кличко (имеет статус вечного чемпиона).