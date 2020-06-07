Чисора готов драться с Усиком в Саудовской Аравии

Боксеру понравилось в этой стране

#Чисора, #Усик

Источник – BoxingScene.

Бой Александр Усик – Дерек Чисора могут перенести из Великобритании в Саудовскую Аравию, в которой сопернику украинца довольно комфортно.

Об этом заявил сам Чисора.

“Сначала я думал, что Саудовская Аравия – это не очень круто. Но я там был во время боя Джошуа – Руис, и это невероятно. Возможно, пару лет назад там была другая ситуация, но сейчас они открыты для всех. Все прошло отлично, я чувствовал себя в безопасности. Слышал, они строят новую арену, которую назовут Мекка бокса. “Каждый хочет получать больше денег, а Саудовская Аравия готова платить больше за бокс. Думаю, стоит чаще проводить бои там”, – сказал Чисора.

Ранее Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.