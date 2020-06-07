Камбосос: Арум сказал, что сделает бой Камбосос – Ломаченко

Австралийский легковес считает себя лучшим в своей стране
#Арум, #Камбосос, #Ломаченко
Источник – The Age.
Известный промоутер Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко в Австралии.
Об этом заявил австралийский легковес Джордж Камбосос-младший (18-0, 10 КО).
“Когда я выиграю в бою за звание претендента, то буду драться с победителем боя Лопес – Ломаченко. Мы будем воевать за все пояса. Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко здесь, в Австралии. Мы должны подраться в Мельбурне, где с легкостью заполним 60-тысячную арену”, – сказал Камбосос-младший.
Напомним, Арум анонсировал приезд Ломаченко в США.
Ранее Ломаченко и Лопес приняли важное решение относительно боя.
Источник: champion.com.ua