Камбосос: Арум сказал, что сделает бой Камбосос – Ломаченко

Австралийский легковес считает себя лучшим в своей стране

#Арум, #Камбосос, #Ломаченко

Источник – The Age.

Известный промоутер Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко в Австралии.

Об этом заявил австралийский легковес Джордж Камбосос-младший (18-0, 10 КО).

“Когда я выиграю в бою за звание претендента, то буду драться с победителем боя Лопес – Ломаченко. Мы будем воевать за все пояса. Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко здесь, в Австралии. Мы должны подраться в Мельбурне, где с легкостью заполним 60-тысячную арену”, – сказал Камбосос-младший.