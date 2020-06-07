Лопес: Есть 3 боя моей мечты – против Ломаченко, Хэйни и Рамиреса

Чемпион IBF назвал три поединка, которые мечтает провести.
#Лопес, #Ломаченко, #Хэйни, #Рамирес
Источник – vringe.com.
Чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) мечтает провести бой против украинца Василия Ломаченко за все четыре пояса.
Об этом он роповів в своем Instagram.
“На сегодня у меня есть ТОП-3 поединков мечты. Первый с Ломаченко за все четыре пояса, потом с Девин Хейни на Еліджент Стэдиум. Кто не знает, это арена Повстанцев в Лас-Вегасе. И в Майами на Хард Рок Стэдиум против Хосе Рамиреса”, – сказал Лопес.
Напомним, Арум анонсировал приезд Ломаченко в США.
Ранее Ломаченко и Лопес приняли важное решение относительно боя.
Источник: champion.com.ua