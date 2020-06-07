Лопес: Есть 3 боя моей мечты – против Ломаченко, Хэйни и Рамиреса

Чемпион IBF назвал три поединка, которые мечтает провести.

#Лопес, #Ломаченко, #Хэйни, #Рамирес

Источник – vringe.com.

Чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) мечтает провести бой против украинца Василия Ломаченко за все четыре пояса.

Об этом он роповів в своем Instagram.

“На сегодня у меня есть ТОП-3 поединков мечты. Первый с Ломаченко за все четыре пояса, потом с Девин Хейни на Еліджент Стэдиум. Кто не знает, это арена Повстанцев в Лас-Вегасе. И в Майами на Хард Рок Стэдиум против Хосе Рамиреса”, – сказал Лопес.