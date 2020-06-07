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Бокс

Поединок Ломаченко – Лопес может состояться со зрителями

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Бой может состояться на стадионе команды НФЛ

#Ломаченко, #Арум, #Лопес

Источник – Sky Sports.

Поединок между легковесом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопесом (15-0, 11 КО) может состояться при 10 тысячах зрителей.

Об этом заявил глава Top Rank Боб Арум.

“Великий бой, мы надеемся сделать его в сентябре с ограниченным количеством зрителей. Мы разговариваем с американской футбольной командой НФЛ Лас-Вегас Рейдерс, в которой прекрасный новый стадион стоимостью 1,8 миллиарда долларов (Allegiant Стадион на 65 тысяч зрителей – прим.)”, – сказал Арум.

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“Они разговаривали с нами о том, чтобы провести бой на их стадионе для 10 тысяч зрителей, рассеянных по арене. Все работают, чтобы это произошло. Но мы не можем ничего сказать наверняка, пока не удовлетворим запросы регулирующих органов”, – подытожил функционер.

Источник: champion.com.ua
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