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Бокс

Уайлдер прокомментировал протесты в США: Мы устали молчать

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Дело не в борьбе черных против белых

#Уайлдер

Источник – 24boxing.com.ua.

Уже в утробе матерей темнокожие учатся быть сильными.

Об этом заявил экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

“Дело не в борьбе черных против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма. Вроде бы до этих дней не было достаточно 400 лет рабства. Уже в утробе матерей мы учимся быть сильными. Линчевание, побои и пытки каленым железом – все это было в прошлом, но сегодня им на смену пришли – тюрьма, изнасилование, убийства”, – сказал Уайлдер.

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“Скажите мне, почему вы до сих пор продолжаете убивать наших братьев и сестер? Я не помню времен, когда кто-нибудь из нас сделал что-нибудь плохое. Вместо этого мы тяжело работали и пытались заслужить равное отношение к себе. Вы же все злые на протесты и бунты? Мы всегда были терпеливы к вам. Но сейчас мы устали молчать”, – подытожил боксер.

Напомним, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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