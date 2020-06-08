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Бокс

Гарсия: Ломаченко – замечательный, но его резюме не лучшее в мире

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Гарсия оценил лучших боксеров независимо от весовой категории

#Гарсия #Ломаченко

Источник – Boxingnews 24.

У украинского боксера Василия Ломаченко еще не было боев, которые определили бы его карьеру.

Об этом заявил боксер Райан Гарсия.

“У Сауля Альвареса одно из лучших резюме в мире, он не проигрывал в течение долгого времени. На самом деле, он проиграл только Флойду Мейвезеру. Я не понимаю, почему бы не поставить его на вершину pound-for-pound.

Ломаченко – отличный боец, его резюме в порядке, но оно не лучшее в мире. Я не буду врать. Ломаченко – крутой боксер, но у него не лучшее резюме. То же самое можно сказать о Теренса Кроуфорда. Ни у кого из них не было боев, которые определили бы их карьеру.

Важно: Поединок Ломаченко – Лопес может состояться со зрителями

По крайней мере Канело дрался с Геннадием Головкиным. Этот поединок был определяющим для его карьеры. Так почему бы не поставить Альвареса на первое место P2P? Я действительно не понимаю, почему он не возглавляет этот рейтинг. Думаю, что сейчас Канело должен быть лидером pound-for-pound”, – сказал Гарсия.

Напомним, Арум анонсировал приезд Ломаченко в США.

Источник: champion.com.ua
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