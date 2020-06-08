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Бокс

Хейни: Бой с Ломаченко – это битва за мое наследство

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Девин Хейни прокомментировал бой против Василия Ломаченко

#Ломаченко, #Хейни

Источник – isport.ua.

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни хочет драться с чемпионом WBC Franchise, WBO и WBA Василием Ломаченко.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Встреча с Ломаченко – это поединок моей мечты. Это битва за мое наследство. Бой такого уровня показал бы, кем я есть на самом деле. Я покажу миру, как можно одолеть Ломаченко. Конечно, все поединки важны. Но противостояние с Ломаченко – это бой мечты.

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Я очень благодарен за то, что является чемпионом мира в то время, когда в легком весе так много сильных боксеров. Хочу скорее защитить свой титул в бою против одного из крутых соперников”, – рассказал Хейни.

Напомним, Арум анонсировал приезд Ломаченко в США.

Источник: champion.com.ua
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