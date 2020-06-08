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Ломаченко назвал секрет победы над Лопесом

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Василий Ломаченко прокомментировал бой с Теофімо Лопесом

#Ломаченко, #Зеленский, #бокс

Источник – sport.ua.

Поединок между легковесом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопесом (15-0, 11 КО) выиграет тот, который имеет лучший боксерский IQ.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Теофімо – хороший боксер, ТОП-боец. Он молодой, голодный и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

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Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, гораздо проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучший боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы”, – отметил Ломаченко.

Напомним, поединок Ломаченко – Лопес может состояться со зрителями.

Источник: champion.com.ua
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