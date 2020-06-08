Мейвезер: Коноре, ты говорил, что победишь меня, а теперь уходишь?

Легендарный боксер отреагировал на решение завершить карьеру Макгрегора

#Мейвезер, #Мак-Грегор

Источник – Чемпион.

Если ирландец Конор Мак-Грегор надумает вернуться, американский боксер Флойд Мейвезер будет ждать, чтобы снова наказать.

Об этом заявил сам американец.

“Если я не ошибаюсь, ты сказал Майку Тайсону, что победишь меня, если мы подеремся еще раз? А теперь ты идешь. Я думал, что ты хотел победить лучшего. Если надумаешь вернуться, я буду тебя ждать, чтобы снова наказать”, – написал Мейвезер.

Просмотреть это сообщение в Instagram ❤️ Сообщение, распространенный Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Июн 2020 г. в 9:34 PDT

Ранее, Конор Мак-Грегор объявил о завершении карьеры.