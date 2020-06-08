Мейвезер: Коноре, ты говорил, что победишь меня, а теперь уходишь?

Легендарный боксер отреагировал на решение завершить карьеру Макгрегора
#Мейвезер, #Мак-Грегор
Источник – Чемпион.
Если ирландец Конор Мак-Грегор надумает вернуться, американский боксер Флойд Мейвезер будет ждать, чтобы снова наказать.
Об этом заявил сам американец.
“Если я не ошибаюсь, ты сказал Майку Тайсону, что победишь меня, если мы подеремся еще раз? А теперь ты идешь. Я думал, что ты хотел победить лучшего. Если надумаешь вернуться, я буду тебя ждать, чтобы снова наказать”, – написал Мейвезер.
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Ранее, Конор Мак-Грегор объявил о завершении карьеры.
Источник: champion.com.ua