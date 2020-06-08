Пакьяо будет баллотироваться на должность президента Филиппин

Известный боец планирует стать первым в истории чемпионом мира по боксу, который станет президентом

#Пакьяо

Источник – The Sun.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться на пост президента своей страны в 2022 году.

Об этом заявил его бывший промоутер Боб Арум.

“Я думаю, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым президентом-боксером, которого мы получим. Я разговаривал с ним, и он сказал: “Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, и когда я выиграю, я хочу, чтобы ты был на моей инаугурации”, – рассказал Арум.

Отметим, что Мэнни не новичок в политике. В 2009 году он был избран в нижнюю палату Конгресса Филиппин.

Ранее Мейвезер заявлял, что прекратите преследовать старика Пакьяо.