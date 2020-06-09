Арум: Бой Фьюри – Джошуа будет большим, где бы он не состоялся

Фьюри задолжал бой Деонтею Уайлдеру

#Джошуа, #Пулев, #Арум

Источник – Sky Sports.

Чемпион мира IBO, IBF, WBA, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой Кубратом Пулевым.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Джошуа проведет бой в этом году с Пулевым. Я думаю, что Кубрат его победит, но посмотрим. Фьюри задолжал бой Деонтею Уайлдеру. Надеюсь, мы его устроим в 2020-м”, – заявил промоутер.

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“В следующем году будет масштабный поединок между Фьюри и Джошуа. Для этого должны сложиться все карты. Это будет большой бой, где бы он не состоялся – в США, Великобритании или в другом месте”, – заключил Арум.