Чисора готов перейти в ММА

Дерек Чисора прокомментировал ожидания боя против Александра Усика
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Источник – sport.ua.
Боксер Дерек Чисора готов попробовать свои силы в MMA.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я уже готов, хочу драться. Сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в клетке. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет против Усика, или в рамках MMA.
Мы не знаем, когда сможем организовать боксерский поединок, а потому MMA – хороший вариант”, – уверен Чисора.
Ранее Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.
Источник: champion.com.ua