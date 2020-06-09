Чисора готов перейти в ММА

Дерек Чисора прокомментировал ожидания боя против Александра Усика

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Источник – sport.ua.

Боксер Дерек Чисора готов попробовать свои силы в MMA.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я уже готов, хочу драться. Сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в клетке. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет против Усика, или в рамках MMA.

Мы не знаем, когда сможем организовать боксерский поединок, а потому MMA – хороший вариант”, – уверен Чисора.