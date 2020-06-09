Вторник, 9 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЧисора готов перейти в ММА
Бокс

Чисора готов перейти в ММА

AdminНет комментариев
Добавлено

Дерек Чисора прокомментировал ожидания боя против Александра Усика

#Усик #Чисора

Источник – sport.ua.

Боксер Дерек Чисора готов попробовать свои силы в MMA.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я уже готов, хочу драться. Сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в клетке. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет против Усика, или в рамках MMA.

Мы не знаем, когда сможем организовать боксерский поединок, а потому MMA – хороший вариант”, – уверен Чисора.

Ранее Чисора назвал самого перспективного британского супертяжа.

Читайте также:  Экс-чемпион мира похвалил Усика

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Арум: Бой Фьюри – Джошуа будет большим, где бы он не состоялся

Фьюри: Я-лучший боксер за последнюю тысячу лет

Пакьяо будет баллотироваться на должность президента Филиппин

Гарсия: Ломаченко – замечательный, но его резюме не лучшее в мире

Ломаченко назвал секрет победы над Лопесом

Закрыть