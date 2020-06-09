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Фьюри: Я-лучший боксер за последнюю тысячу лет

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Тайсон Фьюри прокомментировал свои успехи в боксе

#Фьюри

Источник – isport.ua.

Чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера в истории.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Я рожден для этого спорта. Сейчас я бьюсь на крупнейших мировых аренах и постоянно показываю хорошие результаты.

За последнюю тысячу лет не было тяжеловеса, который смог бы победить меня. Я величайший боец, который когда-либо проживал на Земле”, – рассказал Фьюри.

Ранее, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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