Фьюри: Я-лучший боксер за последнюю тысячу лет

Тайсон Фьюри прокомментировал свои успехи в боксе

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Источник – isport.ua.

Чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера в истории.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Я рожден для этого спорта. Сейчас я бьюсь на крупнейших мировых аренах и постоянно показываю хорошие результаты.

За последнюю тысячу лет не было тяжеловеса, который смог бы победить меня. Я величайший боец, который когда-либо проживал на Земле”, – рассказал Фьюри.