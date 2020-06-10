Среда, 10 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксАрум: Для меня было честью представлять интересы Гвоздика
Бокс

Арум: Для меня было честью представлять интересы Гвоздика

AdminНет комментариев
Добавлено

Известный промоутер прокомментировал решение украинца завершить карьеру

#Гвоздик, #Арум

Источник – ESPN.

Компания Top Rank с удовольствием вела дела украинского боксера Александра Гвоздика, который объявил о завершении карьеры.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Мы с удовольствием вели дела Александра Гвоздика. Он проявил себя не только как великий боец, но как один из наиболее интеллигентных боксеров. Это была честь представлять его интересы. Мы хорошо с ним поработали и привели Гвоздика до звания чемпиона мира.

Теперь он решил заняться бизнесом. Мы знаем, что он достигнет успеха в этом благодаря своему характеру и настойчивости. Желаем ему успеха”, – сказал Арум.

Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.

Читайте также:  Дэвис: Ломаченко ничего не достиг в этом мире

На профессиональном ринге Александр Гвоздик провел 18 боев, в 17 одержал победу. 18 октября 2019 года украинец проиграл нокаутом Артуру Бетербієву и потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Промоутер объяснил решение Гвоздика уйти из бокса

Гвоздик принял решение завершить карьеру

Чисора готов перейти в ММА

Арум: Бой Фьюри – Джошуа будет большим, где бы он не состоялся

Фьюри: Я-лучший боксер за последнюю тысячу лет

Закрыть