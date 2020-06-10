Арум: Для меня было честью представлять интересы Гвоздика

Известный промоутер прокомментировал решение украинца завершить карьеру
#Гвоздик, #Арум
Источник – ESPN.
Компания Top Rank с удовольствием вела дела украинского боксера Александра Гвоздика, который объявил о завершении карьеры.
Об этом заявил промоутер Боб Арум.
“Мы с удовольствием вели дела Александра Гвоздика. Он проявил себя не только как великий боец, но как один из наиболее интеллигентных боксеров. Это была честь представлять его интересы. Мы хорошо с ним поработали и привели Гвоздика до звания чемпиона мира.
Теперь он решил заняться бизнесом. Мы знаем, что он достигнет успеха в этом благодаря своему характеру и настойчивости. Желаем ему успеха”, – сказал Арум.
Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.
На профессиональном ринге Александр Гвоздик провел 18 боев, в 17 одержал победу. 18 октября 2019 года украинец проиграл нокаутом Артуру Бетербієву и потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.