Арум: Для меня было честью представлять интересы Гвоздика

Известный промоутер прокомментировал решение украинца завершить карьеру

#Гвоздик, #Арум

Источник – ESPN.

Компания Top Rank с удовольствием вела дела украинского боксера Александра Гвоздика, который объявил о завершении карьеры.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Мы с удовольствием вели дела Александра Гвоздика. Он проявил себя не только как великий боец, но как один из наиболее интеллигентных боксеров. Это была честь представлять его интересы. Мы хорошо с ним поработали и привели Гвоздика до звания чемпиона мира.

Теперь он решил заняться бизнесом. Мы знаем, что он достигнет успеха в этом благодаря своему характеру и настойчивости. Желаем ему успеха”, – сказал Арум.