Беленюк прокомментировал завершение карьеры Гвоздиком

Украинский борец пожелал спортсмену удачи
#Гвоздик, #Беленюк
Источник – Чемпион.
29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк пожелал удачи 33-летнему боксеру Александру Гвоздику (17-1, 14 КО), который завершил спортивную карьеру.
Это Жан Беленюк сделал в соцсети.
“Неожиданно и грустно… Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, чемпион”, – написал Беленюк.
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Неожиданно и печально… Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, ЧЕМП 💪🏾✊🏾🇺🇦
Ранее сообщалось, что Гвоздик завязал с боксом, чтобы сосредоточиться на бизнесе.
Источник: champion.com.ua