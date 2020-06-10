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Бокс

Беленюк прокомментировал завершение карьеры Гвоздиком

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Украинский борец пожелал спортсмену удачи

#Гвоздик, #Беленюк

Источник – Чемпион.

29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк пожелал удачи 33-летнему боксеру Александру Гвоздику (17-1, 14 КО), который завершил спортивную карьеру.

Это Жан Беленюк сделал в соцсети.

“Неожиданно и грустно… Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, чемпион”, – написал Беленюк.

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Неожиданно и печально… Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, ЧЕМП 💪🏾✊🏾🇺🇦

Сообщение, распространенный Zhan Beleniuk (@zhanbeleniuk) 10 Июн 2020 г. в 3:29 PDT

Ранее сообщалось, что Гвоздик завязал с боксом, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

Источник: champion.com.ua
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