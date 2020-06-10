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Бокс

Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году

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В декабре 2019-го Джошуа победил Энди Руиса

#Фьюри, #Иисус, #Гірн

Источник – Sky Sports.

Британские чемпионы мира Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в следующем году.

Об этом сообщил промоутер Эдди Гірн.

“Мы делаем большой прогресс. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно доработать. Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка”, – сказал Гірн.

Напомним, Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях.

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Недавно Арум рассказал, что бой Фьюри – Джошуа будет большим, где бы он не состоялся.

Источник: champion.com.ua
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