Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году

В декабре 2019-го Джошуа победил Энди Руиса

#Фьюри, #Иисус, #Гірн

Источник – Sky Sports.

Британские чемпионы мира Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в следующем году.

Об этом сообщил промоутер Эдди Гірн.

“Мы делаем большой прогресс. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно доработать. Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка”, – сказал Гірн.

Напомним, Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях.

Недавно Арум рассказал, что бой Фьюри – Джошуа будет большим, где бы он не состоялся.