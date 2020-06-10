Гвоздик принял решение завершить карьеру

Боксер пойдет на пенсию в 33 года
#Гвоздик
Источник – Tribuna.com.
Звездный украинский боксер Александр Гвоздик принял решение завершить свою карьеру.
Об этом сообщает Трибуна.
Причины такого решения 33-летнего украинца неизвестные: комментировать это решение он отказался.
Суммарно на профи-ринге Гвоздик провел 18 боев, в которых одержал 17 побед. Единственное поражение Гвоздик потерпел в своем последнем бою 18 октября 2019 года от Артура Бетербиева.
В том бою Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал 1 декабря 2018 года благодаря победе над Адонисом Стивенсоном.
Также Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Напомним, Гвоздик назвал причину, по которой не хочет проводить свои бои в Украине.
Ранее Гвоздик назвал имя наиболее недооцененного украинского ТОП-боксера.