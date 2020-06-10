Гвоздик принял решение завершить карьеру

Боксер пойдет на пенсию в 33 года

#Гвоздик

Источник – Tribuna.com.

Звездный украинский боксер Александр Гвоздик принял решение завершить свою карьеру.

Об этом сообщает Трибуна.

Причины такого решения 33-летнего украинца неизвестные: комментировать это решение он отказался.

Суммарно на профи-ринге Гвоздик провел 18 боев, в которых одержал 17 побед. Единственное поражение Гвоздик потерпел в своем последнем бою 18 октября 2019 года от Артура Бетербиева.

В том бою Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал 1 декабря 2018 года благодаря победе над Адонисом Стивенсоном.

Также Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Напомним, Гвоздик назвал причину, по которой не хочет проводить свои бои в Украине.

Ранее Гвоздик назвал имя наиболее недооцененного украинского ТОП-боксера.