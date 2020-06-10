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Красюк: Мы должны сделать чемпионский бой для Усика как можно быстрее

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Промоутер украинского супертяжа прокомментировал информацию о том, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о два боя в 2021 году

#Красюк, #Усик

Источник – BoxingScene.

Украинский боксер Александр Усик отказался от своих высоких достижений в тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента в супертяжелом дивизионе.

Об этом заявил его промоутер Александр Красюк.

“Усик отказался от своих высоких достижений в тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента в супертяжелом дивизионе. Как его промоутер, лучшее, что я могу сделать, – убедиться, что его жертва не была напрасной”, – сказал Карсюк

Актуально: Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году

“Мы должны сделать чемпионский бой для Усика в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем”, – заключил промоутер.

Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO Энтони Джошуа.

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Напомним, Чисора готов драться с Усиком в Саудовской Аравии.

Источник: champion.com.ua
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