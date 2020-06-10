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Промоутер объяснил решение Гвоздика уйти из бокса

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Украинец решил сменить вид деятельности

#Клімас, #Гвоздик

Источник – ESPN.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик ушел из бокса, чтобы заняться бизнесом.

Об этом заявил промоутер боксера Егіс Клімас.

“Он очень умный парень. Саша понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому Гвоздик некоторое время думал над тем, чем ему заниматься дальше. Это его выбор”, – сказал Клімас.

Напомним, что на профессиональном ринге украинец провел 18 поединков, одержав при этом 17 побед (14 нокаутом). В последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Александр уступил титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербієву.

Источник: champion.com.ua
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