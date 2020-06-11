Почему Гвоздик ушел из бокса

#Розенко, #Гвоздик

Источник – Чемпион.

Ексчемпіон мира по версии WBC Александр Гвоздик подтвердил, что повесил боксерские перчатки на гвоздь. Но не дал по этому поводу никаких объяснений.

Мы попросили нашего эксперта бокса Максима Розенко прокомментировать неожиданный шаг Александра.

“Ситуация с Гвоздиком напоминает мне историю с ексчемпіон мира в супертяжелом весе россиянином Султаном Ибрагимовым, – считает Максим Розенко. – 23 февраля 2008 в Нью-Йорке на арене Медісок Сквер Гарден Султан провел бой с Владимиром Кличко. Это был объединительный поединок, который проводился в хевівейті впервые за 9 лет. На кону стояли два чемпионских титула: IBF, которым владел украинец и WBO, который был у россиянина. Призовой фонд боя состав около 10 миллионов долларов. Поединок Султан проиграл, остался чемпионского пояса и после этого завершил свою карьеру. Я звонил ему примерно через полгода после боя. 33-летний Ибрагимов так объяснил свое решение: “Чтобы заслужить чемпионский бой, мне нужно пройти новый путь. Сражаться в рейтинговых боях по 50 тысяч долларов. Не вижу в этом смысла. Если бы было интересное предложение, подумал бы. Но таковой не получил.

Гвоздик также провел объединительный бой, который заработал около 1,5 миллиона долларов. Сейчас ему бы опять пришлось выходить в ринг и проводить бои за те же условные 50 тысяч долларов. На это трудно согласиться, прежде всего, психологически. Особенно, когда есть другой бизнес. Также акцентирую внимание на том, что после пандемии конъюнктура в боксе значительно поменялась. Гонорары у боксеров уже не будут такими, как были в прошлом году. До того вряд ли можно утверждать, что украинец был в приоритете у Top Rank. У Боба Арума все это время была основная обойма боксеров, на которых он делал ставку в первую очередь. Александр почти никогда не входил в нее. Видимо, это тоже повлияло на его решение. Хотя есть вопрос, насколько оно конечное. Мне кажется, что здесь больше подходит цитата из песни Андрея Макаревича “Все дело в цене на билет”. Если Гвоздик получит интересное предложение, вполне может изменить свое решение. Также были слухи, что у Саши проблемы со здоровьем и именно это основная причина конца боксерской кар’являетсяри. Но в это даже не хочу верить. Как и в том, что это просто домашняя заготовка, чтобы быстрее получить интересный бой”.