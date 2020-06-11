Постол прибыл в США для подготовки к бою с Рамиресом

Показал пример Ломаченко, как добраться до Америки, если хочешь боксировать

#Постол, #Рамирес

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) успешно добрался из Украины в Лос-Анджелес.

Об этом сообщает сам боксер.

В США он продолжит подготовку к поединку с действующим чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО).

“Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится! Как у нас говорят, Бог любит троицу!”, – написал Постол.

Просмотреть это сообщение в Instagram Прилетел на подготовку 🏃♂️🏋🏻♂️🥊! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят Бог любит троицу! Сообщение, распространенный Viktor Postol “Iceman” (@icemanpostol) 9 Июн 2020 г. в 8:02 PDT

Ожидается, что бой Постол – Рамирес состоится в первой половине августа. Это поединок уже дважды переносился через коронавирус.

Постол показал пример другому украинскому боксеру Василию Ломаченко, от возврата которого в США зависит его бой с Лопесом.