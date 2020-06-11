Постол прибыл в США для подготовки к бою с Рамиресом

Показал пример Ломаченко, как добраться до Америки, если хочешь боксировать
#Постол, #Рамирес
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) успешно добрался из Украины в Лос-Анджелес.
Об этом сообщает сам боксер.
В США он продолжит подготовку к поединку с действующим чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (25-0, 17 КО).
“Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится! Как у нас говорят, Бог любит троицу!”, – написал Постол.
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Прилетел на подготовку 🏃♂️🏋🏻♂️🥊! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят Бог любит троицу!
Ожидается, что бой Постол – Рамирес состоится в первой половине августа. Это поединок уже дважды переносился через коронавирус.
Постол показал пример другому украинскому боксеру Василию Ломаченко, от возврата которого в США зависит его бой с Лопесом.