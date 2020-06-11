Редкач: Гвоздик еще вернется

Боксер – о завершении карьеры Гвоздика

#Гвоздик, #Редкач

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Гвоздик, который завершил карьеру, еще вернется на ринг.

Об этом заявил боксер Иван Редкач.

“Решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, это его жизнь, у него большая семья, жена, трое детей. Поэтому ему гораздо виднее, как прожить свою жизнь.

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Но я считаю, что не смотря на его последний проигрыш Артуру Бетербієву, я его все же считаю сильнейшим бойцом своего дивизиона. А то, что он проиграл Бетербієву, на мой взгляд, это то, что были допущены определенные ошибки в тренировочном лагере, с которых Саша сделал все необходимые выводы и это сделало его, уверен, еще сильнее.

Я считаю, что он талантливый и амбициозный спортсмен и он вернется, и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет совершенно другим. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира”, – сказал Редкач.