Сиренко отреагировал на уход Гвоздика по боксу

Владислав поддержал украинца
#Гвоздик, #Сиренко
Источник – Чемпион.
Украинский супертяжеловес, обладатель титула Eurasian Boxing Parliament, Владислав Сиренко пожелал успехов Александру Гвоздику, который объявил о завершении карьеры.
Об этом боксер сделал в соцсети.
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“Удачи в бизнесе, Александр. Отличная карьера”, – написал Сиренко.
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Удачи в бизнесе, Александр! 👏 Отличная карьера! 🔝 ⠀ 🥊 ⠀ Good luck in business, champ! 👏 Congrats on a great career! 🔝
Источник: champion.com.ua