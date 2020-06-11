Сиренко отреагировал на уход Гвоздика по боксу

Владислав поддержал украинца

#Гвоздик, #Сиренко

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес, обладатель титула Eurasian Boxing Parliament, Владислав Сиренко пожелал успехов Александру Гвоздику, который объявил о завершении карьеры.

Об этом боксер сделал в соцсети.

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“Удачи в бизнесе, Александр. Отличная карьера”, – написал Сиренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Удачи в бизнесе, Александр! 👏 Отличная карьера! 🔝 ⠀ 🥊 ⠀ Good luck in business, champ! 👏 Congrats on a great career! 🔝 Публикация вот Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing) 10 Июн 2020 в 4:26 PDT