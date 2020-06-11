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Бокс

Тайсон отверг предложение на 18 миллионов долларов

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Легендарный боксер не принял привлекательный вариант

#Тайсон

Источник – Globo Esporte.

Организаторы боев на голых кулаках с компании Bare Knuckle FC предложили Майку Тайсону 18 миллионов долларов за бой с бывшим бойцом UFC Вандерлеєм Силвой.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Тайсон отказался драться на голых кулаках, предпочитая провести несколько выставочных боев по классическому боксу.

Тайсон все еще не определился со своими ближайшими планами. Предполагается, что Железный Майк после завершения пандемии коронавирус в третий раз встретится на ринге с Эвандером Холифилдом, который в 57 лет также объявил о возобновлении карьеры.

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Ранее, Тайсон почтил память Джорджа Флойда.

Источник: champion.com.ua
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