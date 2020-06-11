Завьялов: Гвоздик не успел до конца раскрыть своего потенциала

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины прокомментировал решение бывшего чемпиона мира

#Завьялов, #Гвоздик

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Александр Гвоздик рано ушел из бокса и не успел до конца раскрыть своего потенциала.

Об этом заявил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

“Неожиданная новость о том, что Александр Гвоздик завершил карьеру, стала настоящим ударом для всех украинских любителей бокса. Я неоднократно говорил, что Александр Гвоздик один из моих любимых боксеров, поэтому вчерашняя новость меня огорчила. Я считаю, что Саша не успел до конца раскрыть свой потенциал и мне, как и многим поклонникам бокса, хотелось бы, чтобы карьеру Александр завершил после яркой триумфальной победы.

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Мы можем долго гадать, что побудило его принять такое решение. Лично я думаю, что причиной стали несколько факторов, одним из которых было то, что все-таки у Саши не было в команде соответствующего тренера. Я знаю Тедди Атласа как замечательного комментатора, аналитика и неплохого тренера, но этого недостаточно для того, чтобы готовить боксера к чемпионским поединкам. Тренер чемпиона должен постоянно находится рядом, быть для боксера вторым отцом, быть авторитетом и мотиватором – тогда будет результат. Мы не имеем права критиковать решение Александра. Зная его, я могу сказать, что Саша – это спортсмен, который понимает, что на боксе жизнь не заканчивается. Уверен, что он сможет реализовать себя вне ринга. Желаю ему успеха в новых начинаниях и спасибо ему за красочные поединки”, – сказал Завьялов.

Просмотреть это сообщение в Instagram Президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов @zavialov.box , поделился мыслями по поводу новости о том, что Александр Гвоздик завершили карьеру: ⠀ – “Неожиданная новость о том, что Александр Гвоздик завершили карьеру – стала настоящим ударом для всех украинских любителей бокса. Я неоднократно говорил, что Александр Гвоздик один из моих любимых боксеров, поэтому вчерашняя новость меня расстроила. ⠀ Я считаю, что Саша не успел до конца раскрыть свой потенциал и мне, как и многим ценителям бокса, хотелось бы, чтобы карьеру Александр завершили после яркой триумфальной победы. ⠀ Мы можем долго гадать, что побудило его принять такое решение. Лично я думаю, что причиной стали несколько факторов, одним из которых было то, что все-таки у Саши не было в команде подходящего тренера. Я знаю Тедди Атласа как замечательного комментатора, аналитика и неплохого тренера, но этого недостаточно для того, чтобы готовит боксера к чемпионским поединкам. ⠀ Тренер чемпиона должен постоянно находиться рядом, быть для боксера вторым отцом, быть авторитетом и мотиватором – тогда будет результат. ⠀ Мы не вправе критиковать решение Александра. Зная его, я могу сказать, что Саша – это спортсмен, который понимает, что на боксе жизнь не заканчивается. Уверен, что Саша сможет реализовать себя вне ринга. Желаю эму удачи в новых начинаниях и благодарю его за красочные поединки”. . . @time_boxing_ua #timeboxingua #boxing #boxingnews #sport #gvozdyk ⠀ Сообщение, распространенный TimE boxing RU 《TBU》 (@time_boxing_ua) 11 Июн 2020 г. в 12:11 PDT

Отметим, что Михаилу Михайловичу Завьялову сегодня исполнилось 82 года.