Фьюри назвал самого опасного соперника

Тайсон Фьюри прокомментировал своего самого опасного соперника

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Источник – isport.иа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал своего самого опасного соперника.

Об этом рассказал сам британский боксер..

“Уайлдер по-прежнему является самым опасным соперником для меня. Даже после поражения, ведь когда боец проигрывает, он или возвращается в десять раз сильнее, либо ломается. Деонтей верит в свои силы, а потому вернется сильнее и придумает более качественный план на бой.

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Я не говорю, что у него получится меня победить, но он попытается. Это делает его более опасным. Если я не сосредоточусь на 110 процентов, как в прошлый раз, то дальше не будет никаких боев. Меня просто вынесут с ринга на носилках”, – рассказал Фьюри.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.