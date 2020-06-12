Фьюри: Розмажу лицо Уайлдера, а потом возьмусь за Джошуа

Британец уверен, что Уайлдер не помешает ему выйти на бой с Джошуа

#Фьюри, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Для боксера Тайсона Фьюри, который уже согласовал финансовые условия двух поединков против Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер не помеха.

Об этом заявил сам британец.

“Очень рад, что крупнейший бой в истории британского бокса согласован. Есть только небольшая проблема. Я сначала розмажу лицо Уайлдера, а только потом возьмусь за Джошуа. Ждем на бой Фьюри – Джошуа. А до этого я нокаутирую Уайлдера”, – заявил Фьюри.

При этом бой с Уайлдером может состояться в 2020 году, если в США будет действовать запрет зрителей на посещения спортивных событий.

Напомним, Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях.