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Бокс

Фьюри: Розмажу лицо Уайлдера, а потом возьмусь за Джошуа

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Британец уверен, что Уайлдер не помешает ему выйти на бой с Джошуа

#Фьюри, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Для боксера Тайсона Фьюри, который уже согласовал финансовые условия двух поединков против Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер не помеха.

Об этом заявил сам британец.

“Очень рад, что крупнейший бой в истории британского бокса согласован. Есть только небольшая проблема. Я сначала розмажу лицо Уайлдера, а только потом возьмусь за Джошуа.

Ждем на бой Фьюри – Джошуа. А до этого я нокаутирую Уайлдера”, – заявил Фьюри.

При этом бой с Уайлдером может состояться в 2020 году, если в США будет действовать запрет зрителей на посещения спортивных событий.

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Напомним, Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях.

Источник: champion.com.ua
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