Гірн: Бой Усик – Чисора может состояться на садовом площадке Matchroom Boxing

Промоутер смирился с тем, что на поединке не заработает достаточно денег

#Чисора, #Усик #Гірн

Источник – Чемпион.

Украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора могут подраться в саду штаб-квартиры промоушена Matchroom Boxing.

Об этом заявил известный британский промоутер Эдди Гірн.

“Я не уверен, что Чисора проведет бой в ММА. Слушайте, может быть, Усик – Чисора состоится в саду Matchroom Boxing. Это еще один бой, где можно заработать несколько миллионов входных билетов. На эти деньги мы сейчас рассчитывать не можем”, – заявил Гірн.

Отметим, что Гірн запланировал минимум четыре шоу в саду Matchroom Boxing в июле – августе.

Напомним, Чисора готов драться с Усиком в Саудовской Аравии.