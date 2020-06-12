Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГірн: Бой Усик – Чисора может состояться на садовом площадке Matchroom Boxing
Бокс

Гірн: Бой Усик – Чисора может состояться на садовом площадке Matchroom Boxing

AdminНет комментариев
Добавлено

Промоутер смирился с тем, что на поединке не заработает достаточно денег

#Чисора, #Усик #Гірн

Источник – Чемпион.

Украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора могут подраться в саду штаб-квартиры промоушена Matchroom Boxing.

Об этом заявил известный британский промоутер Эдди Гірн.

“Я не уверен, что Чисора проведет бой в ММА. Слушайте, может быть, Усик – Чисора состоится в саду Matchroom Boxing. Это еще один бой, где можно заработать несколько миллионов входных билетов. На эти деньги мы сейчас рассчитывать не можем”, – заявил Гірн.

Отметим, что Гірн запланировал минимум четыре шоу в саду Matchroom Boxing в июле – августе.

Читайте также:  Боб Арум: Бой Берчельт – Соса интереснее, чем Ковалев – Канело

Напомним, Чисора готов драться с Усиком в Саудовской Аравии.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Известный промоутер опроверг версию о проблемах со здоровьем у Гвоздика

Кличко в рейтинге лучших спортсменов 21 века

У Джошуа могут забрать пояс WBO из-за избежания боя с Усиком

Завьялов: Гвоздик не успел до конца раскрыть своего потенциала
Стивенсон вызвал на бой Ломаченко

Закрыть