Гірн: Джошуа травмировал колено

Промоутер рассказал о повреждении боксера

#Гірн, #Джошуа

Источник – Sky Sports.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа травмировал колено.

Об этом заявил промоутер боксера Эдди Гірн.

“Когда человек ходит на костылях, это всегда плохо. Но эта травма никак не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Он повредил внутреннюю часть колена. Мы провели диагностику и просканировали, к счастью, необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Джошуа НЕ будет бегать и делать тяжелую работу.

Около 3-4 недель он будет носить фиксатор на ноге. Это мера нужна для того, чтобы убедиться, что он может вернуться к тренировкам”, – отметил Гірн.