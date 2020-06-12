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Гірн назвал возможную дату боя Джошуа – Пулев

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Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Пулев

#Гірн, #Иисус, #Пулев

Источник – isport.ua.

Бой между обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым может состояться осенью.

Об этом рассказал промоутер британского боксера Эдди Гірн.

“Мы думаем над тем, чтобы организовать бой Джошуа с Пулевым в ноябре. Поединок с ним будет следующим. Это обязательная защита титула IBF.

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Мы знаем, что команда Деонтея Уайлдера работает над поединком с Тайсоном Фьюри. Надеемся, что в августе Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным на территории нашего главного офиса”, – отметил Гірн.

Напомним, Гірн не хочет организовать бой Джошуа – Пулев без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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