Гірн назвал возможную дату боя Джошуа – Пулев

Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Пулев

#Гірн, #Иисус, #Пулев

Источник – isport.ua.

Бой между обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым может состояться осенью.

Об этом рассказал промоутер британского боксера Эдди Гірн.

“Мы думаем над тем, чтобы организовать бой Джошуа с Пулевым в ноябре. Поединок с ним будет следующим. Это обязательная защита титула IBF.

Актуально: У Джошуа появился новый соперник

Мы знаем, что команда Деонтея Уайлдера работает над поединком с Тайсоном Фьюри. Надеемся, что в августе Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным на территории нашего главного офиса”, – отметил Гірн.

Напомним, Гірн не хочет организовать бой Джошуа – Пулев без зрителей.