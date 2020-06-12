Известный промоутер опроверг версию о проблемах со здоровьем у Гвоздика

Красюк подтвердил, что украинский боксер принял решение уйти в бизнес
#Красюк, #Гвоздик
Источник – Спорт-Экспресс.
Причиной завершения карьеры ексчемпіоном мира, 33-летним украинцам, Александром Гвоздиком есть бизнес.
Об этом заявил руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк.
“Он [Гвоздик] ушел в бизнес. Что это за бизнес, я, если честно, понятия не имею. Со здоровьем у него точно все хорошо”, – сказал Красюк.
Ранее менеджер Гвоздика, Егіс Клімас, подтвердил эту версию.
Напомним, Гвоздик объявил о завершении карьеры. Украинец был чемпионом WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном, но проиграл титул россиянину Артуру Бетербієву.
Источник: champion.com.ua