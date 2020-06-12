Известный промоутер опроверг версию о проблемах со здоровьем у Гвоздика

Красюк подтвердил, что украинский боксер принял решение уйти в бизнес

#Красюк, #Гвоздик

Источник – Спорт-Экспресс.

Причиной завершения карьеры ексчемпіоном мира, 33-летним украинцам, Александром Гвоздиком есть бизнес.

Об этом заявил руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк.

“Он [Гвоздик] ушел в бизнес. Что это за бизнес, я, если честно, понятия не имею. Со здоровьем у него точно все хорошо”, – сказал Красюк.