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Бокс

Известный промоутер опроверг версию о проблемах со здоровьем у Гвоздика

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Красюк подтвердил, что украинский боксер принял решение уйти в бизнес

#Красюк, #Гвоздик

Источник – Спорт-Экспресс.

Причиной завершения карьеры ексчемпіоном мира, 33-летним украинцам, Александром Гвоздиком есть бизнес.

Об этом заявил руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк.

“Он [Гвоздик] ушел в бизнес. Что это за бизнес, я, если честно, понятия не имею. Со здоровьем у него точно все хорошо”, – сказал Красюк.

Ранее менеджер Гвоздика, Егіс Клімас, подтвердил эту версию.

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Напомним, Гвоздик объявил о завершении карьеры. Украинец был чемпионом WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном, но проиграл титул россиянину Артуру Бетербієву.

Источник: champion.com.ua
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