Кличко в рейтинге лучших спортсменов 21 века

Владимир Кличко находится далеко от лідирських позиций

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Источник – isport.ua.

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко попал в ТОП-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.

По версии издания Marca.

Кличко занял 98-е место в рейтинге и стал единственным представителем Украины в нем.

Возглавил рейтинг 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

ТОП-10 лучших спортсменов мира:

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Коби Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Гамильтон (автогонки)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)

Всю сотню лучших спортсменов можно посмотреть здесь.

Напомним, Владимир Кличко провел спарринг с Холифилдом.