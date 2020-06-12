Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКличко в рейтинге лучших спортсменов 21 века
Бокс

Кличко в рейтинге лучших спортсменов 21 века

AdminНет комментариев
Добавлено

Владимир Кличко находится далеко от лідирських позиций

#Кличко

Источник – isport.ua.

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко попал в ТОП-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.

По версии издания Marca.

Кличко занял 98-е место в рейтинге и стал единственным представителем Украины в нем.

Возглавил рейтинг 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

ТОП-10 лучших спортсменов мира:

1. Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Коби Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Гамильтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)

Читайте также:  Люк Кэмпбелл госпитализированный после боя с Ломаченко

Всю сотню лучших спортсменов можно посмотреть здесь.

Напомним, Владимир Кличко провел спарринг с Холифилдом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
У Джошуа могут забрать пояс WBO из-за избежания боя с Усиком

Завьялов: Гвоздик не успел до конца раскрыть своего потенциала
Стивенсон вызвал на бой Ломаченко

Тайсон отверг предложение на 18 миллионов долларов

Редкач: Гвоздик еще вернется

Закрыть