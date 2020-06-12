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Бокс

Непобедимый американский боксер заболел коронавирусом накануне боя

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Проспект должен был драться на шоу Боба Арума

#Завала

Источник – xsport.ua.

В непобедимого американского проспекта второго полулегкого веса Кристофера Завала был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Боксер должен был драться на шоу промоутерской компании Боба Арума Top Rank 16 июня против соотечественника Эдварда Васкеса (7-0, 1 КО).

Кристофер прошел тест еще до прибытия в Лас-Вегас и болезнь у него проходит с легкими симптомами. Причиной раннего тестирования боксера стало заражение на COVID-19 его спарринг-партнера.

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Ранее, Постол прибыл в США для подготовки к бою с Рамиресом.

Источник: champion.com.ua
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