Определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Фрэнк Уоррен прокомментировал премиальные Фьюри и Джошуа
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Источник – xsport.ua.
Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал сумму, которую может получить его подопечный и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за два поединка.
Об этом рассказал сам промоутер.
“Ребята могут получить по 60-70 млн долларов за первый бой – и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока что ничего не согласовано, и у нас нет контракта”, – рассказал Уоррен.
Напомним, Гірн назвал возможную дату боя Джошуа – Пулев.
Источник: champion.com.ua