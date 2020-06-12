Определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Фрэнк Уоррен прокомментировал премиальные Фьюри и Джошуа

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Источник – xsport.ua.

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал сумму, которую может получить его подопечный и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за два поединка.

Об этом рассказал сам промоутер.

“Ребята могут получить по 60-70 млн долларов за первый бой – и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока что ничего не согласовано, и у нас нет контракта”, – рассказал Уоррен.

Напомним, Гірн назвал возможную дату боя Джошуа – Пулев.