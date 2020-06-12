У Джошуа могут забрать пояс WBO из-за избежания боя с Усиком

В WBO прокомментировали бой Джошуа – Фьюри

#Джошуа, #Усик #Фьюри

Источник – isport.ua.

В WBO отреагировали на новость о договоренности британских чемпионов в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри о два боя в 2021 году, напомнив о том, что Джошуа сначала должен провести обязательную защиту пояса против Александра Усика.

Об этом рассказал президент WBO Пако Валькарсель.

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“Мне нравится бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом WBO Тайсоном Фьюри, но обязательную защиту титула WBO должна быть следующей”, – рассказал Валькарсель.

Напомним, Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях.