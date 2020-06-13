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Бокс

Арум: Организовать бой Ломаченко – Лопес смогу не раньше сентября

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Известный промоутер рассказал о ситуации вокруг боя

#Арум, #Ломаченко, #Лопес

Источник – Boxingnews 24.

Бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофімо Лопесом может состояться не ранее сентября.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Я смогу устроить поединок Ломаченко – Лопес не раньше сентября. Именно это я и собираюсь сделать. Надеюсь, губернатор штата Невада позволит нам проводить боксерские ивенты с небольшим количеством зрителей в сентябре. Сейчас это невозможно.

Опять же, ограничения ослабляют. Мы надеемся, что болезнь не вернется и ситуация начнет улучшаться. В таком случае мы сможем устраивать ивенты с небольшим количеством зрителей или же вообще без ограничений.

Конечно же, если нам повезет найти вакцину в начале следующего года, то мы вернемся к привычной работе”, – сказал Арум.

Напомним, поединок Ломаченко – Лопес может состояться со зрителями.

Источник: champion.com.ua
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